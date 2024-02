Il Bologna conduce sul Verona al 45′: decide Fabbian (1-0)

Continua la corsa del Bologna verso le zone europee, con vista Champions. La compagine di Thiago Motta conduce 1-0 all’intervallo sul Verona. Primo tempo non bellissimo, ritmi abbastanza bassi, col Verona che attende il Bologna e prova a ripartire. La gara si sblocca al 22′ con Fabbian che fa esplodere il Dall’Ara. Bologna che poco alla volta viene fuori e crea anche i presupposti per il raddoppio.

Dopo 8 minuti di recupero (per l’infortunio all’arbutro Abisso), il primo tempo si conclude con il Bologna meritatamente in vantaggio 1-0.

Foto: Instagram Bologna