Il Bologna cade ancora, il Monaco espugna il Dall’Ara: 1-0, decide la rete di Kehrer

Cade ancora il Bologna in Champions League, il Monaco espugna il Dall’Ara: 1-0, decide la rete di Kehrer. Partita subito molto movimentata, con il primo squillo targato Miranda: dopo un’azione insistita da parte del Bologna la palla è finita sul mancino del terzino rossoblù che ha però sparato alto, mentre poso più tardi ci è voluto un super intervento di Skorupski per evitare il vantaggio del Monaco. Filtrante di Ben Seghir per Embolo e diagonale del centravanti che ha trovato la pronta risposta del portiere polacco e successivamente il palo. I monegaschi hanno poi trovato il gol con Singo. Ma il var ferma tutto: fallo dell’ex Torino su Skorupski. Al 42′, invece, è il direttore di gara Aghayev a strozzare in gola l’urlo del Dall’Ara per la rete trovata da Castro, con un perfetto diagonale, ma subito non convalidata a causa di un fuorigioco di Ndoye a inizio azione. Nei minuti finali, però, è il Monaco a passare in vantaggio con la rete di Kehrer al minuto 87. Termina così 0-1 al Dall’Ara, il Bologna cade ancora e trova la terza sconfitta in questa edizione di Champions League.

Foto: Instagram Bologna