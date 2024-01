Il bollettino medico su Gigi Riva: “Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili”

Gigi Riva ha accusato un malore in casa nella giornata di ieri ed è stato subito trasportato in ospedale per dei controlli. Rombo di tuono è stato ricoverato dopo il malessere che lo ha colpito nella sua abitazione e sarà monitorato nel corso delle prossime ore. “Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili”. Questo il primo bollettino medico della direzione dell’Arnas Brotzu sulle condizioni di Gigi Riva, ricoverato nel reparto di cardiologia all’ospedale San Michele di Cagliari. Attualmente – spiegano ancora i medici – è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai famigliari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso”. La direzione rende noto che sarà garantito un bollettino medico quotidiano.

Foto: Twitter Cagliari