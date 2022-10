Il Boca Juniors è Campione d’Argentina: contro l’Independiente è bastato un pareggio

Un finale degno di questo nome. Già perché il campionato argentino non ha risparmiato colpi da teatro nel suo atto conclusivo. Alla fine a trionfare è stato il Boca Juniors dopo il pareggio per 2-2 contro l’Independiente. Un pareggio reso ancora più dolce dall’inaspettato “aiuto” da parte degli storici rivali del River Plate, che hanno battuto 2-1 in trasferta il Racing. Al club di Avellaneda serviva il successo per laurearsi campione e l’occasione è arrivata al 90′, ma Galvan ha fallito il calcio di rigore (parato da Armani). Cinque minuti più tardi, in pieno recupero, è arrivata addirittura la beffa della rete di Borja, che celebra così al meglio l’ultima partita di Gallardo sulla panchina del River.

Foto: facebook Boca Juniors