Il biografo di Messi: “Leo ha scelto l’Inter Miami”. Il Barcellona spera nel prestito

L’argomento futuro di Leo Messi è sicuramente quello tra i più chiacchierati nel mondo del calcio nelle ultime settimane. Dopo l’addio al PSG al termine di una stagione molto complicata, l’argentino in questi giorni sta decidendo sul da farsi per la prossima stagione. Tra le tante voci che lo vedono al Barcellona, in Arabia (sponda Al Hilal con una mega offerta arrivata alla Pulce) o in Argentina è spuntata quella di Guillem Balague, storico biografo dell’argentino che su Twitter ha scritto: “Messi ha deciso: Inter Miami”. Pochi caratteri ma decisivi, l’Equipe ha poi aggiunto che il Barcellona sogna ancora La Pulce, ma con la forma del prestito di 12 mesi per poi tornare in America e chiudere la carriera lì.

Foto: Instagram Messi