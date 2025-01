Il Betis in pressing per Le Fee, ormai un esubero della Roma

Il Betis Siviglia si sta avvicinando a Enzo Le Fee, investimento della Roma di oltre 20 milioni voluto da Ghisolfi e che ha dato un contributo insufficiente finendo molto presto dietro le quinte. Tantissimi soldi spesi per strappare il centrocampista al Rennes senza un ritorno e ora la necessità di mandarlo a giocare per non fargli sprecare l’intera stagione. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto, tenendo conto che la Roma vorrebbe maggiori garanzie. Ma la trattativa con il Betis è ben impostata, come anticipato nella giornata di martedì dal giornalista spagnolo Oscar Murillo.

Foto: Instagram Roma