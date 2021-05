Il Besiktas fa doppietta, dopo il campionato vince anche la Coppa di Turchia: 2-0 all’Antalyaspor

Il Besiktas fa doppietta, dopo la Superlig vince anche la Coppa di Turchia. Successo agevole per 2-0 ai danni dell’Antalyaspor in finale, con entrambe le reti realizzate nella prima frazione di gioco. La sblocca dopo soli 3′ Josef, mentre al 30′ è Rosier a trovare il raddoppio. Per i bianconeri si tratta del decimo titolo nella Coppa in questione, esattamente a dieci anni di distanza dall’ultimo.