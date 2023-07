Il Benfica punterebbe Gimenez o Beltran in caso di partenza di Goncalo Ramos

Goncalo Ramos, pezzo pregiato del Benfica, potrebbe partire in questa sessione di mercato. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, la squadra di Lisbona prenderebbe in considerazione le opzioni di Santiago Giménez, attaccante messicano del Feyenoord, o Lucas Beltrán, attaccante argentino del River Plate per sostituire la loro stella. Come riporta il quotidiano As, il prezzo del cartellino di Gonçalo Ramos si aggira intorno agli 80 milioni di euro.

Foto: Instagram Benfica