Il Benfica punta Lucas Beltran per sostituire Ramos

Con Goncalo Ramos sempre più in orbita PSG, il Benfica avrebbe già trovato il suo sostituto: secondo Radio Continental, il club lusitano avrebbe messo nel mirino Lucas Beltran, attaccante del River Plate. Sempre secondo la stessa testata, il direttore sportivo del Benfica sarebbe in Argentina per provare a chiudere l’affare.

Foto: Facebook River Plate