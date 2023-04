Il Benfica pensa all’Inter e perde 1-0 con il Chaves. Il campionato portoghese si riapre

Momento negativo per il Benfica. Squadra imbattibile fino a una settimana fa, quando poi ha perso con il Porto, con l’Inter in Champions e anche questa sera perde clamorosamente sul campo del Chaves, riaprendo le sorti del campionato portoghese.

La compagine di Schmidt pensa al ritorno di Champions, e gioca male contro una squadra di metà classifica che fa il suo compitino e al 94′, in contropiede, vince con un gol di Abass. Un ko pesantissimo per le aquile portoghesi che vedono il campionato riaprirsi. Il Porto, infatti, vincendo stasera, potrebbe portarsi a -4. Una settimana fa era a -10.

Foto: sito Benfica