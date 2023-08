Il Benfica ha già scelto il sostituto di Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos è vicino a lasciare il Benfica per andare al PSG, ma i portoghesi non sarebbero rimasti a guardare e, secondo As, avrebbero già scelto chi prenderà il posto dell’attaccante: si tratterebbe di una vecchia conoscenza della Serie A, Pedro Guilherme, visto in Italia con la maglia della Fiorentina. I lusitani avrebbero già fatto la loro prima offerta, che però sarebbe stata rifiutata dal Flamengo, squadra che detiene il cartellino dell’ex viola. Ma i dirigenti del Benfica non avrebbero intenzione di arrendersi, tanto che si sarebbero recati a Rio de Janeiro al fine di chiudere l’operazione.

Foto: Instagram Pedro Guilherme