Il Benfica chiarisce la posizione di Schmidt: “Non cerchiamo un altro allenatore”

La falsa partenza in campionato, con la sconfitta per 2-0 sul campo del Famalicao, mette già pressione a Roger Schmidt. In giornata è emersa la voce di un possibile esonero del tecnico tedesco ma il club di Lisbona ha smentito categoricamente con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito:”È completamente falso che Sport Lisboa e Benfica, dopo la prima giornata di campionato, sia sul mercato alla ricerca di un allenatore, così come sono falsi i nomi apparsi in pubblico. È falso, si tratta di pura speculazione”.

Foto: Twitter Benfica