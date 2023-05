Il Benfica batte 3-0 il Santa Clara ed è campione di Portogallo per la 38a volta

Un campionato dominato per il Benfica, ma risolto solo all’ultima giornata, dopo un calo vertiginoso da marzo in poi. Il Benfica però con merito ottiene la 38a vittoria del campionato portoghese. Succede al Porto e allo Sporting Lisbona. Decisiva la vittoria per 3-0 in casa contro il Santa Clara.

Benfica che chiude con soli 2 punti di margine sul Porto, con un vantaggio di 12 punti dilapidato in pochi mesi. Il Braga conclude al terzo posto, lo Sporting Lisbona quarto.

Foto: twitetr Benfica