Il Benevento si suicida in 11 contro 10: Simy pareggia. Il Cagliari è salvo

Erano due le gare in programma alle 15.00 per la 37a giornata di Serie A 2020-21: Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria.

Al Vigorito i sanniti necessitano i 3 punti per giocarsi tutto all’ultima gara nella corsa alla salvezza contro il Torino.

Gianluca Lapadula al 13′ porta avanti i giallorossi incrociando col destro sulla bella sponda di Hetemaj, dieci minuti più tardi il centravanti peruviano viene steso da Golemic ed è rosso per il difensore del Crotone.

Sembra tutto in discesa per il Benevento ma il gol della tranquillità stenta ad arrivare, Lapadula trova il miracolo di Festa a fine primo tempo, nella ripresa è Schiattarella a sciupare una palla gol nitidissima cercando un tocco troppo di fino. Tanta sofferenza ed un Crotone che non molla mai nonostante l’uomo in meno, dopo le tante chance sfumate Simy al 93′ pareggia e cambia la storia del match, e probabilmente di questo finale di stagione in chiave salvezza. Finale incredibile con Glik che sfiora il gol vittoria all’ultimo pallone giocabile, ma Festa risponde con un mezzo miracolo ed è 1-1.

Ora il Benevento è a -3 dal Torino, i granata devono recuperare la gara con la Lazio mercoledì 19 maggio (basterebbe un pareggio per salvarsi) e poi ospiteranno la squadra di Filippo Inzaghi all’ultima giornata. Il Cagliari è ufficialmente salvo.

Alla Dacia Arena nei primi 45′ vince la noia tra Udinese e Sampdoria, nessun tiro in porta, è De Paul allo scoccare dell’ora di gioco ad impegnare per la prima volta Audero. Nel finale è un calcio di rigore a decidere il match, Bonifazi colpisce col braccio un tentativo di Verre: il redivivo Fabio Quagliarella si incarica della battuta e batte Musso dagli undici metri per il più classico dei gol dell’ex.

Foto: Zimbio