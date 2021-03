Il Benevento non sa più segnare. Inzaghi alla ricerca della svolta contro lo Spezia

In questo momento si potrebbero dire tante cose. Il Benevento sta attraversando un periodo negativo, come dimostrato dalle ultime nove partite senza vittoria, nella quale è riuscita a segnare solamente 6 gol. Un trend che inevitabilmente ha peggiorato la classifica, con la zona retrocessione che adesso è più vicina di quanto non lo sia stata nella prima parte di stagione, causa anche la prevedibile accelerata del Cagliari e del Torino, che sembrano essersi rimesse in careggiata dal cambio sulla panchina. Una sconfitta non porta punti, ma ci sono delle sfumature che permettono, nonostante il risultato negativo, di capire tante cose. Un conto è tornare, da Reggio Emilia a mani vuote, ma dominando in lungo e in largo la partita, un altro discorso è una debacle in cui la squadra si è dimostrata inesistente, non permettendo di trovare appigli resistenti alla speranza come la sconfitta contro il Verona. Alla luce degli ultimi avvenimenti, è scontato come la trasferta di sabato con lo Spezia sia diventata di vitale importanza per la stagione del Benevento. Non sarà l’ultima spiaggia, ma darà molte risposte sul periodo di calo dei sanniti. Contro uno Spezia che dalla bella vittoria contro il Milan sembra aver perso lucidità: sconfitte nette contro Fiorentina e Juventus, e pareggio (ripreso dopo un doppio svantaggio al primo tempo) contro il Parma.

Foto: instagram personale