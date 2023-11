Il Belgio si aggiudica l’amichevole con la Serbia: 1-0, decide Carrasco. Tribuna per Lukaku

Il Belgio si aggiudica l’amichevole internazionale contro la Serbia: 1-0, decide la rete di Carrasco dopo appena 2′. Il commissario tecnico belga ha deciso di tenere a riposo Romelu Lukaku, non portandolo neanche in panchina. Tre i volti della Serie A scesi in campo dal 1′: Dusan Vlahovic della Juventus (sostituito al 67′ con Mitrovic), Radonjic del Torino (sostituito al 71′ con Zivkovic) e Samardzic dell’Udinese (sostituito al 67′ con Tadic). Subentrati nella ripresa, al 46′, anche il bianconero Filip Kostic e il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Rimasti invece seduti in panchina Milinkovic-Savic e Ilic (Torino), Stankovic (Sampdoria) e Racic (Sassuolo).

Foto: Instagram Belgio