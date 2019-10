Il Belgio ne fa 9 a San Marino e stacca il pass per Euro 2020. Ok Croazia e Olanda, Elmas trascina la Macedonia

Sono terminati tutti gli ultimi odierni validi per la settima giornata delle qualificazioni ad Euro 2020. Un nuovo primato per il Belgio: i Diavoli Rossi sono la prima nazionale a staccare il pass per Euro 2020 dopo il 9-0 a San Marino di questa sera. A seguire il quadro completo con risultati e marcatori.

GRUPPO C

OLANDA-IRLANDA DEL NORD 3-1 [75′ Magennis (I), 81′ Depay (O), 92′ De Jong (O), 94′ Depay (O)]

BIELORUSSIA-ESTONIA 0-0

GRUPPO E

CROAZIA-UNGHERIA 3-0 [5′ Modric, 24′ e 42′ Petkovic]

SLOVACCHIA-GALLES 1-1 [25′ Moore (G), 53′ Kucka (S)]

GRUPPO G

LETTONIA-POLONIA 0-3 [9′ e 13′ Lewandowski, 76′ Grosicki]

MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA 2-1 [50′ e 68′ Elmas (M), 95′ rig. Ilicic (S)]

AUSTRIA-ISRAELE 3-1 [34′ Zahavi (I), 41′ Lazaro (A), 56′ Hinteregger (A), 88′ Sabitzer (A)]

GRUPPO I

KAZAKISTAN-CIPRO 1-2 [34′ Yerlanov (K), 73′ Sotiriou (C), 84′ Ioannou (C)]

BELGIO-SAN MARINO 9-0 [28′ Lukaku, 31′ Chadli, 35′ aut. Brolli, 41′ Lukaku, 43′ Alderweireld, 46′ Tielemans, 79′ Benteke, 84′ rig. Verschaeren, 90′ Castagne]

RUSSIA-SCOZIA 3-0 [57′ Dzyuba, 60′ Ozdoev, 70′ e 84′ Dzyuba]

