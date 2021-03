Il bel gesto di Grifo: raccolti 2 milioni di euro per un bambino affetto da atrofia muscolare spinale

Bel gesto di Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo e nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore ha raccolto 2 milioni di euro per una nobile causa, aiutare un bambino di 6 anni, affetto da atrofia muscolare spinale.

La raccolta fondi è iniziata un pò per caso. Grifo ha conosciuto in un ristorante italiano il proprietario ed ha saputo che il nipote, un bambino di 6 anni, è affetto da questa terribile malattia. Una malattia che purtroppo ogni 4 mesi lo vede ricevere trattamenti costosi per curarsi e per provare a correggere il difetto presente nel DNA.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Grifo ha preso a cuore la vicenda, organizzando una raccolta fondi per il bambino, che ha visto accumulare in poco tempo 2 milioni di euro. Hanno partecipato anche compagni di squadra e altri calciatori che hanno donato una somma. Il denaro raccolto permetterà al ragazzino di andare in Germania ed effettuare le cure che possono, si spera, donargli un futuro migliore.

Foto: Twitter Vivo Azzurro