Il Bayern vince senza cambi, Tuchel: “Non me la sono sentita, eravamo in completo dominio”

Un Bayern Monaco non brillante ma estremamente concreto e solido regola con un gol del solito Harry Kane il Colonia, raggiungendo il primo posto momentaneo della Bundesliga. Al termine della gara il tecnico ha parlato a DAZN della scelta di non effettuare cambi, specie in relazione alle domande sugli zero minuti concessi a Thomas Muller, rimasto a disposizione del Bayern per tutta la pausa: “Non me la sono sentita. Non perché non mi fidi dei miei giocatori in panchina, ma perché siamo stati molto bravi a giocare e abbiamo controllato completamente la gara con gli undici che erano in campo. Choupo è stato bravo a giocare com Harry e noi volevamo Choupo in campo per i colpi di testa. Continuavo a pensare a come avremmo potuto portare Muller in campo, o magari di concedere qualche minuto a Tel e Guerreiro. Tuttavia, la gara è sempre stata in equilibrio e la squadra è stata sempre in completo dominio. Non volevo rompere il ritmo. Ho faticato un po’ oggi e non avevo idee brillanti”.

Foto: Instagram Bayern