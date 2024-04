Il Bayern si complimenta con il Bayer Leverkusen: “Titolo meritato, ma l’anno prossimo lo rivogliamo”

Il Bayern Monaco con sportività fa i complimenti al Bayer Leverkusen campione di Germania.

Questo il testo: “Congratulazioni al Bayer Leverkusen per lo storico primo campionato tedesco nella storia del club. Il titolo merita assolutamente di andare al Leverkusen: è la ricompensa per una stagione eccezionale e per il grande calcio espresso. Il nostro obiettivo sarà quello di deve riportare a Monaco il titolo. Ci vediamo nella prossima stagione”.