Il Bayern riprende gli allenamenti: squadra divisa in gruppi e doccia a casa

Il Bayern Monaco domani tornerà in campo per riprendere gli allenamenti. Secondo quanto riferisce il portale tedesco Kicker, Neuer e compagni si ritroveranno agli ordini del tecnico Flick, fresco di rinnovo, e lavoreranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per far fronte all’emergenza Coronavirus. I calciatori lavoreranno divisi in cinque gruppi: quattro gruppi da quattro e uno da cinque. Tutti rimarranno separati e verranno prelevati dal parcheggio e portati in zone diverse del centro di allenamento. Non sarà possibile, infine, fare la doccia nel centro sportivo di Säbener Straße.