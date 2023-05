Il Bayern riabbraccia Lucas Hernandez. Il francese torna ad allenarsi 6 mesi dopo la rottura del crociato

Il Bayern Monaco riabbraccia Lucas Hernandez: il difensore francese è tornato oggi a svolgere l’allenamento in gruppo per la prima volta dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata a novembre, nella prima partita della Francia ai Mondiali in Qatar. Era il 23 novemre. Esattamente 6 mesi dopo il francese è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo ha annunciato la società bavarese con un comunicato sui propri canali ufficiali.

Foto: Instagram personale