Il Bayern non lascia scampo al Lipsia: 5-3 e Supercoppa tedesca ai bavaresi

Il Lipsia ci prova, ma il Bayern Monaco non lascia scampo e si aggiudica la Supercoppa di Germania. Finisce 5-3 per i ragazzi di Nagelsmann, che hanno chiuso la gara nel primo tempo. Prima Musiala al 14′, poi Mane alla mezz’ora e, infine, Pavard allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa i ragazzi di Domenico Tedesco provano a reagire: Halstenberg prova a riaprire i giochi ma Gnabry aumenta nuovamente il vantaggio dei bavaresi. Il Lipsia non si arrende e con Nkunku e Dani Olmo riapre nuovamente i giochi, ma il Bayern, dopo un lungo recupero, mette in cassaforte la Supercoppa con Sane e fissa il punteggio sul definitivo 5-3.

Foto: Instagram Bayern