Il Bayern Monaco vola in semifinale! Eliminata l’Arsenal, decide la rete di Kimmich (1-0)

Il Bayern Monaco è la terza semifinalista di Champions League! I bavaresi eliminano l’Arsenal all’Allianz Arena: 1-0, decide la rete di Kimmich. L’Arsenal si fa preferire per gioco palla a terra mentre i bavaresi sono più pericolosi: dopo pochi minuti ci pensa Kane a spaventare i tifosi ospiti, mentre al ventesimo tocca a Mazraoui impegnare Raya: corsa di Guerreiro che arriva al limite dell’area di rigore e serve l’ex Ajax che calcia con deviazione di White che termina di un soffio a lato del palo. I Gunners invece hanno due chances importanti: la prima se la costruisce Odegaard con un sinistro dai 30 metri che mette in difficoltà Neuer, mentre alla mezz’ora Martinelli ha la palla giusta per sbloccare la sfida ma spedisce sul portiere tedesco. Nella ripresa il Bayern si presenta con un doppio legno nel giro di pochi minuti: Goretzka e Gurreiro impegnano severamente Raya, che in ambedue i tiri viene aiutato dai montanti. Al 63′ è Kimmich a rompere l’equilibrio, facendo passare in vantaggio i bavaresi dopo un’azione avvolgente che vede andare al cross Raphael Guerreiro da sinistra. Arteta manda in campo Gabriel Jesus e Trossard ma non riesce a trovare il pari, come gli era accaduto all’andata. Termina così all’Allianz Arena, il Bayern Monaco è la terza semifinalista di Champions League.

Foto: Instagram Bayern