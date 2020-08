Il Bayern Monaco sul tetto d’Europa

Per la sesta volta nella sua storia. Agganciato il Liverpool, messo nel mirino il Milan. Il Bayern Monaco è campione d’Europa. E’ Coman, ex Juve ed ex Psg, a mandare i bavaresi in festa con un’incornata all’ora di gioco. Per il Bayern dunque sesta Champions League e secondo Triplete dopo quello del 2013: un traguardo che pochissime squadre possono vantare.

🎵 WE ARE THE CHAMPIONS 🎵 — CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayern) August 23, 2020

Foto: twitter Bayern