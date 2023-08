Il Bayern Monaco pensa a Kepa per sostituire Sommer

Il Bayern Monaco ha necessità di prendere un nuovo portiere dopo la partenza di Sommer e l’infortunio di Neuer, con quest’ultimo che ne avrà ancora per un po’. Secondo Sport1, i bavaresi starebbero pensando allo spagnolo del Chelsea Kepa come nuov estremo difensore. Tuchel lo conosce dai tempi in cui allenava proprio i Blues e lo apprezzerebbe molto. Inoltre, il Chelsea ha poco preso dal Brighton il portiere Robert Sanchez, pagato poco meno di 32 milioni di euro.

Foto: ESPN UK