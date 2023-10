Il Bayern Monaco ha deciso, Jerome Boateng non verrà ingaggiato

Non ci sarà un ritorno a casa per l’ex difensore del Lione e proprio dei bavaresi. Secondo quanto riportato dalla BILD, nonostante il tedesco si stesse allenando da qualche giorno con la squadra di Tuchel, non ci sarà un ritorno ufficiale in squadra. La presenza del classe ’88 era legata all’incognita De Ligt, che però rientrerà dopo aver smaltito i problemi fisici, dando al tecnico un’alternativa in più.

Foto Sport Bild