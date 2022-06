Il Bayern aspetta Mané e il Barcellona non molla per Lewandowski

Sono giornate, anzi settimane, di calciomercato in cui il discorso attaccanti continua a interessare tante, se non tutte, le big europee. Alcune situazioni sono state definite (Haaland al City, Darwin Nunez al Liverpool), altre invece necessiteranno ancora di un po’ di tempo. Ci riferiamo in primis al possibile approdo di Sadio Mané al Bayern Monaco: il senegalese, attualmente in forza al Liverpool, è da tempo nel mirino dei bavaresi, che sono vicini a strapparlo agli inglesi per una spesa complessiva superiore ai quaranta milioni di euro. Mané potrebbe al contempo sbloccare l’aggrovigliata grana Lewandowski, che ha a più riprese dichiarato di voler cambiare aria e volare verso Barcellona: i blaugrana non mollano, hanno delle questioni economiche da risolvere prima dell’offensiva finale, ma la sensazione è che questo puzzle stia per beneficiare degli ultimi pezzi mancanti.

Foto: Twitter Liverpool