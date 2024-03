Il Bayer Leverkusen rimonta ancora nel finale: il solito Schick ribalta l’Hoffenheim

Il Bayer Leverkusen non lascia per strada neanche un punto, regalando ai propri tifosi un’altra vittoria in rimonta negli ultimi istante di partita, superando l’Hoffenheim, tra le mura amiche della BayArena. Ospiti avanti alla mezz’ora, grazie ad una rete siglata da Beier. Uno-due micidiale degli uomini di Xabi Alonso nel finale di gara, prima con il gol del pareggio firmato da Andrich all’88’ e poi con il solito Patrik Schick che, al 91′, fa esplodere lo stadio e consente alle Aspirine di portarsi a +13 sul Bayern Monaco, secondo in classifica, a poche ore dal Klassiker che i bavaresi giocheranno contro il Borussia Dortmund.

Foto: sito Bayer Leverkusen