Leverkusen è qui la festa. Le foto e le immagini del primo storico trionfo in Bundesliga

Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta in 120 anni di storia. La squadra di Xabi Alonso interrompe il dominio del Bayern Monaco, che aveva vinto gli ultimi 11 campionati consecutivamente, e conquista una Bundesliga meritatissima. Una stagione epica per “le aspirine”, che sono ancora imbattuti in stagione e che sono ancora in corsa anche per la Coppa di Germania e l’Europa League. Una grandissima gioia per il Bayer di Xabi Alonso, che ha costruito davvero una macchina perfetta, 79 punti, 74 gol fatti, 19 subiti.

Un giorno storico per i tedeschi che potevano vantare nella storia solo una vittoria della Coppa di Germania negli anni ’80 e una finale di Champions League, nel 2002, persa 3-1 contro il Real Madrid.