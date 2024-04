Il Bayer Leverkusen è a un passo dalla storia: ecco quando Xabi Alonso e i suoi possono vincere la Bundesliga

Il Bayer Leverkusen è sempre più vicino al suo primo, storico, titolo di campione di Germania. Il club allenato da Xabi Alonso, sbancando ieri il campo dell’Union Berlino, si è portato a +16 sul secondo posto in Bundesliga, ora occupato in coabitazione dal Bayern Monaco e dallo Stoccarda. Con sei partite ancora da giocare in campionato, le Aspirine potrebbero vincere il Meisterschale già nel prossimo turno, successivo al match d’andata dei quarti di Europa League con il West Ham, se dovessero battere, tra le mura amiche della BayArena, il Werder Brema. I tre punti permetterebbero infatti a Schick e compagni di ottenere l’agognato trionfo con cinque giornate d’anticipo.

Foto: Instagram Xabi Alonso