Il Basilea crolla 6-1 in casa del San Gallo

Il Basilea prossimo avversario della Fiorentina in Conference League è crollato clamorosamente in campionato per 6-1 sul campo del San Gallo. Per la squadra di Vogel il gol della bandiera l’ha siglato Zeqiri quando il risultato era già di 4-0. Tra i padroni di casa spunta la doppietta di Emmanuel Latte Lat vecchia conoscenza del calcio italiano e prodotto del settore della giovanile dell’Atalanta. In campionato adesso il Basilea è fuori dalla zona Europa e il primo posto utile dista quattro punti.

Foto: Basilea – Twitter