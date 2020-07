Il Basaksehir è campione di Turchia: decisiva la sconfitta del Trabzonspor

Il Basaksehir può esultare. Per la prima volta nella sua storia, il club di Istanbul è campione di Turchia. A una giornata dalla fine del campionato, gli arancioni allenati da Okan Buruk possono gioire grazie alla contemporanea sconfitta del Trabzonspor, secondo in classifica. Il Trabzonspor è stato battuto 4-3 dal Konyaspor e non può aritmeticamente raggiungere la capolista, adesso sopra di quattro lunghezze. Il Basaksehir è la sesta squadra ad aver vinto il campionato turco e si iscrive di diritto nell’albo d’oro, nel quale sono presenti Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor e Bursaspor. Sei anni dopo la storica promozione nel campionato principale di Turchia, per il Basaksehir arriva il primo e meritato scudetto.

Foto: TVI24