Il Bari (in dieci) vola in finale playoff! Benedetti stende il Sudtirol e fa esplodere il San Nicola (1-0)

Il Bari vola in finale! I ragazzi di Mignani ribaltano in dieci il risultato dell’andata al Bruso: 1-0, decide Benedetti. II Bari è partito subito forte schiacciando il Sudtirol nella propria metà campo. Il primo brivido per Poluzzi è arrivato al 34′ con un’azione in verticale: Ricci-Esposito-Cheddira con quest’ultimo che si è girato in area e ha concluso col destro ma il pallone si è perso di poco al lato del palo. Poi è stato ancora l’attaccante marocchino, stavolta di testa, a creare scompiglio nell’area avversaria nel secondo minuto di recupero e subito dopo è stato Vicari che ha chiamato in causa un attento Poluzzi che ha prolungato oltre la traversa la conclusione del difensore avversario. In pieno recupero, al 48′, l’episodio che può cambiare il match nella ripresa: rosso diretto a Ricci per un fallo su Curto e Bari in inferiorità numerica. Nella ripresa ripartono forte i padroni di casa con Esposito che ci prova dal limite dell’area, calcia rasoterra ma Poluzzi è reattivo e respinge.Il Bari nonostante l’inferiorità numerica non smette di attaccare. E al 71′ arriva la rete del neo-entrato Benedetti che di prima intenzione porta in vantaggio i biancorossi. Nervi tesi nel finale. Il Sudtirol ritarda una rimessa laterale, non si trovano palloni e ne nasce una diatriba a bordocampo tra le due squadre: l’arbitro ammonisce Vinetot e Folorunsho. Al 95′ Cheddira trova anche la rete del 2-0, ma l’arbitro Sozza strozza in gol l’urlo del San Nicola annullando la rete del centravanti marocchino per fuorigioco. Il Sudtirol ci prova fino alla fine. E al 97′ gli uomini di Bisoli sfiorano il gol del pareggio con Carretta dopo un’azione confusionaria all’interno dell’area dei padroni di casa. Termina così 1-0 al San Nicola, il Bari ribalta il risultato dell’andata al Bruso e vola in finale playoff grazie al posizionamento nella regular season.

Foto: Instagram Bari