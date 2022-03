Il Bari manca l’appuntamento con la B, Mignani: “Ci proveremo alla prossima”

Una vittoria contro la Fidelis Andria avrebbe permesso al Bari di festeggiare la promozione in Serie B, ma i Galletti non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. Il tecnico Michele Mignani ha così commentato il match ai microfoni di Antenna Sud: “Avremmo voluto e potuto fare di più. Dobbiamo fare punti finché la matematica non dirà diversamente, dunque guardiamo pensiamo alla partita che ci attende. Complimenti alla Fidelis Andria per la buona partita disputata. C’era una posta altissima in palio, sapevamo di dover vincere, purtroppo non siamo stati brillanti. Il dispiacere per non aver centrato l’obiettivo è ovviamente grande, ci proveremo la prossima settimana“.

Foto: Twitter Bari