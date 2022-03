Il Bari ipoteca la B: colpo a Catanzaro e 10 punti di vantaggio

Si è chiusa anche la trentunesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Il Bari ha avuto la meglio sul Catanzaro nello scontro diretto per la vetta della classifica. I pugliesi si portano a 10 punti di vantaggio sui calabresi e ipotecano la promozione in B. Vittorie anche per Foggia e Juve Stabia, che hanno superato rispettivamente Picerno e Turris. Di seguito i risultati finali:

14:30

Avellino-Palermo 1-2

Monterosi Tuscia-Monopoli 0-1

Vibonese-Catania 1-2

17:30

Campobasso-ACR Messina 2-0

Catanzaro-Bari 1-2

Fidelis Andria-Latina 1-1

Foggia-Picerno 3-2

Juve Stabia-Turris 3-0

Potenza-Taranto 1-1

Virtus Francavilla-Paganese 3-3

