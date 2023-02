Il Bari annuncia il rinnovo del capitano Di Cesare fino al 2024

Il Bari ha annunciato il rinnovo del difensore, nonché capitano, Valerio Di Cesare fino al 30 giugno 2024. Il trentanovenne, classe ’83, resta uno dei punti fermi dei galletti. La nota ufficiale: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino a giugno 2024, del rapporto che lega il difensore Valerio Di Cesare al Club biancorosso. Dopo essere tornato a vestire la maglia del Bari in Serie D, riportato i ‘galletti’ in Serie B e aver nuovamente sorpreso tutti confermandosi uno dei migliori difensori della categoria, il Capitano è pronto a scrivere altre importanti pagine a tinte biancorosse, con l’entusiasmo e la voglia di sognare di un ragazzino. Andiamo avanti insieme Capitano!”.

Foto: sito ufficiale Bari