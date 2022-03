Il Barcellona trasloca per i lavori al Camp Nou: l’annuncio di Laporta

Il Barcellona si appresta a cambiare casa, seppur solo temporaneamente. Il Camp Nou, infatti, vedrà cominciare i lavori per la ristrutturazione durante la prossima estate. Saranno chiusi solo alcuni settori nella prossima stagione, mentre il trasloco vero e proprio verrà effettuato nel campionato successivo (2023-24). Spostarsi allo Stadio Olimpico di Montjuic, casa dell’Espanyol per 12 anni dopo l’abbattimento del Sarrià, costerà circa venti milioni di euro ai blaugrana, che devono apportare diverse migliorie: al terreno di gioco, agli spogliatoi e alle aree VIP. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Joan Laporta, che aveva vagliato anche la possibilità di trasferirsi allo stadio Johan Cruyff, ma l’esigua capienza dell’impianto (6000 posti) ha fatto spostare l’attenzione su Montjuic (55 mila spettatori). Laporta, inoltre, ha sottolineato che l’assemblea dei soci ha già approvato il finanziamento di 1.500 milioni per avviare il progetto stadio, che poi servirà a garantire entrate maggiori.

Foto: Twitter Barcellona