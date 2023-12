Il Barcellona segue André del Fluminense, ma non è la prima scelta dei catalani

Comincia a muoversi il mercato del Barcellona. Il direttore sportivo Deco è attualmente in Brasile per trascorrere le vacanze natalizie, ma il lavoro per lui non manca affatto. È proprio dal Brasile, che potrebbe arrivare un rinforzo per i blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo, il Barcellona segue il centrocampista classe 2001 André Trinidade, in forza al Fluminense. André è considerato un giocatore interessante per il Barça. Tuttavia,l, l’emergente centrocampista del Flu non è una priorità al momento. Anche se non è la prima scelta tra i centrocampisti in agenda del Barça, non si può escludere che possa salire nella lista se i favoriti non si evolvono positivamente a causa delle circostanze di mercato. Pertanto, André potrebbe finire per scalare la classifica e diventare l’opzione prescelta. Per il momento, tutto è aperto nell’agenda di Deco, che controlla il mercato brasiliano e conosce i dirigenti del Fluminense.

Foto: Instagram André