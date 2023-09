Il Barcellona ragiona su Sancho per gennaio

In un inizio di stagione tutt’altro che positivo per il Manchester United, il futuro di Jadon Sancho è uno dei temi che sta tenendo banco in queste settimane, con l’esterno inglese che potrebbe a stretto giro lasciare Manchester. Come riportato da Sport, il Barcellona starebbe seguendo con attenzione il calciatore, con il club spagnolo che starebbe valutando la fattibilità dell’operazione in vista del mercato di gennaio.

Foto: Instagram Sancho