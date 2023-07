Il Barcellona pensa al ritorno di Oriol Romeu come rincalzo

Alla ricerca di un successore di Sergio Busquets, svincolatosi e partito per l’Inter Miami, il Barcellona potrebbe rivolgersi a un’ex della Cantera. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista difensivo del Girona, Oriol Romeu è un nome molto interessante per i blaugrana. Come Busquets è cresciuto nelle giovanili dei catalani, e nonostante i 32 anni che compirà a settembre infatti sarebbe un ottimo rincalzo, anche tenendo conto dei criteri Uefa per i giocatori cresciuti in seno alla società. La clausola rescissoria del giocatore, che ha un passato anche con le maglie di Chelsea, Stoccarda, Valencia e Southampton, supera di poco i sei milioni di euro. Una cifra che sembra abbordabile anche se le finanze catalane sollevano spesso interrogativi.

Foto: Wikipedia