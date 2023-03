Il Barcellona non giocherà al Camp Nou nella stagione 2023-2024

Il Barcellona ha già comunicato alla Federcalcio spagnola (RFEF) che le partite casalinghe della prossima stagione saranno giocate allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc e non al Camp Nou. Il motivo risiede nei lavori di ristrutturazione che dovranno essere effettuati allo stadio dei blaugrana. Il club catalano sta lavorando per ottenere un cospicuo finanziamento (circa 1500 milioni di euro) da diversi fondi di investimento per realizzare i lavori previsti nell’ambito di Espai Barça, il progetto di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou e di riqualificazione dell’area circostante.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona