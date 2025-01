Il Barcellona ne fa 7 al Valencia: chiudono le danze la rete di Lewandowski e l’autogol di Tarrega

Barcellona-Valencia termina 7-1. Allo scadere del primo tempo recita un risultato già perentorio: 5-0 per la squadra di Flick. Un risultato rotondissimo, che indirizza chiaramente la gara e obbliga il Valencia a un miracolo anche solo per ottenere un punto. In gol il centrocampista Frenkie de Jong che sblocca la gara, Ferran Torres, e il solito Raphinha. Chiude poi le danze della prima frazione una doppietta di Fermin Lopez. Nella seconda il Barca però non si ferma: giungono le reti di Lewandowski (entrato a gara in corso) e l’autogol di Tarrega. Unica consolazione del Valencia il gol di Hugo Duro, al 59′.

Foto: Instagram Barcellona