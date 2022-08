Il Barcellona ha tesserato Koundé. Ora Xavi può convocarlo per la sfida contro il Valladolid

Jules Koundé è stato iscritto in Liga. Il nome del centrale appare, infatti, nella lista dei nuovi acquisti del Barcellona sul sito ufficiale del campionato spagnolo. Questo significa che potrà esser chiamato da Xavi per la sfida di domani contro il Valladolid. Il calciatore non aveva potuto partecipare ai match contro Rayo Vallecano e Real Sociedad, ora è giunto finalmente il tesseramento. Avvenuto senza che arrivasse la contemporanea cessione di uno tra Depay e Aubameyang. Ieri, riporta Mundo Deportivo, i blaugrana avevano inviato già l’intera documentazione alla Liga, si attendeva solamente l’ok definitivo. Arrivato in questo momento, per la felicità di Xavi e Koundé.

Foto: Twitter Barcellona