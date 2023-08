Il Barcellona ha autorizzato Dembélé a trattare con il PSG

Secondo RMC Sport, Ousmane Dembélé avrebbe ricevuto il consenso del Barcellona per trattare con il Paris Saint-Germain. Tutto ciò, di conseguenza, non farebbe altro che accelerare l’arrivo del francese a Parigi. Sempre secondo il giornale transalpino, i campioni di Francia non dovrebbero pagare più di 50 milioni di euro per strappare Dembélé ai blaugrana. I due club starebbero lavorando sui termini dell’operazione.

Foto: Twitter Barcellona