Il Barcellona frena ancora: è 2-2 a Vigo. Il Real può accorciare

Seconda gara senza vittoria per il Barcellona. Dopo la sconfitta in casa della Real Sociedad, prima della sosta, i catalani pareggiano 2-2 in casa del Celta Vigo. Partita pazza, con i catalani che vanno avanti 2-0, con i gol di Raphinha e il raddoppio di Lewandowski al 61′. Gara in ghiaccio, ma all’82’ il rosso di Casado è la scintilla per un finale clamoroso.

Il Celta prima riapre i giochi all’84’ con Gonzalez, poi pareggia all’86’ con Alvarez. Doccia freddissima per gli uomini di Flick che sembravano avere la gara in pugno. In classifica, il Barcellona sale a 34 punti. L’Atletico insegue a 29 ma occhio al Real Madrid a 27 punti, ma ha due gare in meno del Barcellona e con due vittorie sarebbe a -1.

