Il Barcellona impatta 2-2 in casa del Maiorca. Gli uomini di Xavi, sempre sotto, si salvano grazie a un gol di Fermin Lopez al 75′. A segno per il Maiorca l’ex Lazio, Muriqi.

I catalani si portano così al comando momentaneo con 17 punti ma occhio al Girona, che è a 16 punti e domani può sognare la clamorosa vetta solitaria in Liga.

Foto: Instagram Xavi