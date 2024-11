Il Barcellona formalizza il suo nuovo accordo di partnership con Nike. Il comunicato

“FC Barcelona e Nike, due marchi leader nel settore sportivo, sono lieti di annunciare un nuovo inizio con un accordo di partnership pluriennale, a partire da questa stagione, che porta un nuovo modello di partnership strategica di collaborazione tra due organizzazioni. Questa nuova partnership consolida Nike come partner principale del club e partner tecnico ufficiale di tutte le squadre professionistiche e dilettantistiche. Ciò porta a un modello unico che rafforza l’associazione del marchio e alimenta la nostra crescita a livello globale. Nike svolge un ruolo strategico chiave nelle operazioni di vendita al dettaglio del club e, insieme a Barça Licensing & Merchandising, unirà le forze per sviluppare piani specifici relativi alla creazione del prodotto, alla catena di fornitura e alla distribuzione in tutto il mondo”.

Con questo comunicato il Barcellona ufficializza il nuovo accordo commerciale con il brand Nike, già sponsor dei blaugrana dal ’98. Fonti vicine alla società dicono che l’accordo porterà nelle casse del club circa 120 milioni di euro.

Foto: Instagram Barcellona