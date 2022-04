Il Barcellona fatica contro la Real Sociedad, ma Aubameyang regala i tre punti ai blaugrana

Il Barcellona torna alla vittoria e blinda la posizione Champions League, ma quanta fatica per i blaugrana sul campo della Real Sociedad. Non è un caso che MVP sia stato ter Stegen: notevole la produzione offensiva dei padroni di casa, ottime le risposte dell’estremo difensore. Una discreta prima parte per i ragazzi di Xavi, che trovano il gol vittoria all’11’ con un comodo tap-in di Aubameyang, ma nel secondo tempo – tranne che in rarissime folate – è un monologo della compagine di Imanol Alguacil, che paga la solita difficoltà nel trovare la via della rete.

Foto: Twitter Barcellona