Il Barcellona deve rispondere al Real Madrid. E domenica prossima c’è il Clasico

Riorna finalmente il duello in vetta tra Real Madrid e Barcellona che ha per anni caratterizzato il campionato spagnolo. I blancos di Ancelotti riprendono a correre dopo la frenata di domenica scorsa battendo di misura il Getafe con un colpo di testa di Militao. Oggi alle ore 21:00 tocca al Barcellona ospitare il Celta Vigo e, in caso di tre punti, i blaugrana di Xavi aggancerebbero in vetta proprio il Real. E settimana prossima c’è il Clasico all’orizzonte (domenica ore 16:15). Insomma, è finalmente tornato il duello che ha contraddistinto questo campionato.

Foto: sportyou